Что нужно учесть, чтобы приготовить вкусную жареную рыбку с хрустящей корочкой

Любителей жареной рыбы очень много и я тоже отношу себя к таким. Итак, что нужно знать, чтобы рыба получилась вкусной, сочной, с хрустящей корочкой?! Жарим судака — Если есть возможность, лучше выбрать свежую, а не замороженную рыбу.