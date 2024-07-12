Что нужно учесть, чтобы приготовить вкусную жареную рыбку с хрустящей корочкой

Любителей жареной рыбы очень много и я тоже отношу себя к таким. Итак, что нужно знать, чтобы рыба получилась вкусной, сочной, с хрустящей корочкой?! Жарим судака — Если есть возможность, лучше выбрать свежую, а не замороженную рыбу.
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