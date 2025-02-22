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Благодаря данным, собранным прибором Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI), команда ученых получила самую большую на сегодняшний день выборку объектов-кандидатов в черные дыры средней массы и карликовые галактики, содержащие активное галактическое я

Благодаря данным, собранным прибором Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI), команда ученых получила самую большую на сегодняшний день выборку объектов-кандидатов в черные дыры средней массы и карликовые галактики, содержащие активное галактическое я

Благодаря данным, собранным прибором Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI), команда ученых получила самую большую на сегодняшний день выборку объектов-кандидатов в черные дыры средней массы и карликовые галактики, содержащие активное галактическое ядро (АГЯ).

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