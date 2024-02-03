В США назвали катастрофой внешнюю политику Байдена

Global Look Press/Kyle Mazza/Keystone Press Agency Спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Майк Джонсон назвал катастрофой внешнюю политику президента США Джо Байдена, сообщает Fox News.
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