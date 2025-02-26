Известия: у 14 производителей нашли фальсификат молочной продукции

14 российских производителей молочной продукции выдавали за натуральное масло и творог фальсификат с растительными жирами, стеринами и запрещенной трансглютаминазой, которых в продуктах быть не должно, пишет издание "Известия" со ссылкой на сообщение Общественного совета при Роспотребнадзоре.