Театр абсурда
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Театр абсурда

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Если Путин дойдёт до Берлина

Если Путин дойдёт до Берлина

Конспект статьи из немецкой газеты) Если Путин дойдет до Берлина: — гендеризация исчезнет, — мужчины будут мужчинами, а не женщинами, — электричество будет дешевле, — бензин будет дешевле, — исламизация закончится, —левых зеленых посадят в тюрьму Немцы правеют.

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Комментарии
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И
Искандер
Не ЕСЛИ дойдет, а КОГДА дойдет!!!
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