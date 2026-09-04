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test mazurok

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⚡️ ВС РФ поразили два сухогруза с военным имуществом для ВСУ в портах «Южный» и «Черноморск» В порту «Южный» поражён сухогруз с продукцией военного назначения, в порту «Черноморск» — сухогруз с вооружением западного производства, а также склад военно‑технического имущества и терминал для перекачки топлива, сообщили в Минобороны России.

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