⚡️ ВС РФ поразили два сухогруза с военным имуществом для ВСУ в портах «Южный» и «Черноморск» В порту «Южный» поражён сухогруз с продукцией военного назначения, в порту «Черноморск» — сухогруз с вооружением западного производства, а также склад военно‑технического имущества и терминал для перекачки топлива, сообщили в Минобороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым