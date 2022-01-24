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Цены ниже, мигрантов меньше: жители Западной Европы всё чаще переезжают в Восточную

Цены ниже, мигрантов меньше: жители Западной Европы всё чаще переезжают в Восточную

Жители Западной Европы все чаще переезжают в восточные страны ЕС, бывший социалистический блок. Если раньше из «молодых» стран ЕС многие стремились выехать в более богатые государства «старой Европы», то в последнее время пошла обратная тенденция.

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