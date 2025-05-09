Москва надеется на развитие диалога с Ватиканом при новом Папе Льве XIV

Москва выражает надежду на укрепление диалога с Ватиканом после избрания Папы Льва XIV. В российском МИД подчеркивают приверженность традиционным ценностям и взаимодействие в гуманитарных вопросах в контексте украинского кризиса.
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