Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 016 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина
    Вот кто лишний и в плену, и на свободе... Сразу представляются их звериные морды на майдане, их поскакушки обезьяньи,...ВС РФ взяли в пле...
  • Александр Ляшенко
    Ублюдки,сами смотрите свою рекламу!ВС РФ взяли в пле...
  • АлексВайс
    Они, б..., удивлены!=))))Эквадор признал, ...

Собчак хочет подать в суд на НТВ после выхода фильмов о ней

Собчак хочет подать в суд на НТВ после выхода фильмов о ней

Блогер Ксения Собчак намерена подать в суд на телеканал НТВ после публикации двухсерийного фильма о ней.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
А за что она будет подавать в суд на НТВ? ТАМ ПРАКТИЧЕСКИ весь фильм ОНА САМА ВСЕ ГОВОРИТ!! Никто на нее не наговаривал. на ее &quot;честь и достоинство&quot;..., она сама все озвучила!! И про сво.ю &quot;честь&quot;, и про свое &quot;достоинство&quot;... Дальше ей уже некуда падать!! ПЛИНТУС!! Это единственное с чем я с нею согласна..... Посмотрела фильм, оказалось, что Собчак еще отвратительней. чем я о ней думала... Причем,  с ее же слов и  согласно ее поведению.
Ответить
14 час.
Алекс Сэм
Да какой плинтус, это уже ниже плинтуса.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх