Собчак хочет подать в суд на НТВ после выхода фильмов о ней

лл

лина любимцева

А за что она будет подавать в суд на НТВ? ТАМ ПРАКТИЧЕСКИ весь фильм ОНА САМА ВСЕ ГОВОРИТ!! Никто на нее не наговаривал. на ее "честь и достоинство"..., она сама все озвучила!! И про сво.ю "честь", и про свое "достоинство"... Дальше ей уже некуда падать!! ПЛИНТУС!! Это единственное с чем я с нею согласна..... Посмотрела фильм, оказалось, что Собчак еще отвратительней. чем я о ней думала... Причем, с ее же слов и согласно ее поведению.