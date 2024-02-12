Блогер Ксения Собчак намерена подать в суд на телеканал НТВ после публикации двухсерийного фильма о ней.
Собчак хочет подать в суд на НТВ после выхода фильмов о ней
Комментарии
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лл
лина любимцева
А за что она будет подавать в суд на НТВ? ТАМ ПРАКТИЧЕСКИ весь фильм ОНА САМА ВСЕ ГОВОРИТ!! Никто на нее не наговаривал. на ее "честь и достоинство"..., она сама все озвучила!! И про сво.ю "честь", и про свое "достоинство"... Дальше ей уже некуда падать!! ПЛИНТУС!! Это единственное с чем я с нею согласна..... Посмотрела фильм, оказалось, что Собчак еще отвратительней. чем я о ней думала... Причем, с ее же слов и согласно ее поведению.
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14 час.
Алекс Сэм
Да какой плинтус, это уже ниже плинтуса.
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2 час.
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