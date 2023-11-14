Newsweek: Украина может победить только при масштабном вмешательстве США

А что, вмешательство США - залог победы? И где такое хоть один раз произошло, не считая арабов на верблюдах под огнём с вертолётов? Да нигде! Пиндосы уверены в могуществе денег, а мы за Родину воюем!

Александр Лагуткин

Newsweek ещё бы написало, что станет с самими США после масштабного вмешательства в войну с Россией? Их из Афгана, пастухи с калашами гнали так, что они бежали теряя по дороге памперсы. С чего вдруг они так уверены в своей победе!? Авианосцев у них много? Так эти жестянки отличные мишени для "Кинжала". И сбить его они не смогут. В случае серьёзной заварухи и от самих США мало что останется. Россия - это не туземцы в сланцах на босу ногу. Эти два года дали мощный опыт российской армии, переформатировали всю военную науку, заставили модернизировать боевую технику.