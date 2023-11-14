Киевская сторона может одержать победу в текущем конфликте лишь при масштабном вмешательстве Соединенных Штатов.
Newsweek: Украина может победить только при масштабном вмешательстве США
Комментарии
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АА
Афонин Андрей
А что, вмешательство США - залог победы? И где такое хоть один раз произошло, не считая арабов на верблюдах под огнём с вертолётов? Да нигде! Пиндосы уверены в могуществе денег, а мы за Родину воюем!
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20 час.
Александр Лагуткин
Newsweek ещё бы написало, что станет с самими США после масштабного вмешательства в войну с Россией? Их из Афгана, пастухи с калашами гнали так, что они бежали теряя по дороге памперсы. С чего вдруг они так уверены в своей победе!? Авианосцев у них много? Так эти жестянки отличные мишени для "Кинжала". И сбить его они не смогут. В случае серьёзной заварухи и от самих США мало что останется. Россия - это не туземцы в сланцах на босу ногу. Эти два года дали мощный опыт российской армии, переформатировали всю военную науку, заставили модернизировать боевую технику.
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20 час.
Влад Владимиров
Кто во все горло верещит сейчас о помощи хохлам, тот не представляет, видимо, процесс ношения чемодана со сломанною ручкой...))) Когда гораздо выгоднее его выбросить ко всем чертям...Чем, как говорят из кожи лезть и усиленно свой надрывать пупок натужно.)))
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19 час.
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