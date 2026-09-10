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Телефоны мошенников массово изъяли в тюрьмах Мексики

Телефоны мошенников массово изъяли в тюрьмах Мексики

Власти Мексики конфисковали не менее 2,5 тысячи мобильных телефонов, которые использовались для работы мошеннических кол-центров в тюрьмах страны, сообщает Milenio.

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