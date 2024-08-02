Оценка теневой и неформальной экономики от МВФ увеличила объемы ВВП Узбекистана

В 2023 году номинальный ВВП Узбекистана составил 1192,2 трлн сумов, или 101,6 млрд долларов. Это на 125,6 трлн сумов, или 10,7 млрд долларов больше, чем годом ранее, сообщает Центр экономических исследований и реформ республики со ссылкой на исследование Агентства статистики и Международного валютного фонда.