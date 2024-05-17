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Тушили степной пожар: командно-штабное учение прошло в Мангистау

Тушили степной пожар: командно-штабное учение прошло в Мангистау

В Мангистауской области прошло республиканское командно-штабное учение «Пожар-2024». В ходе тактических тренировок с участием более 150 человек были презентованы техника и средства, используемые во время чрезвычайных ситуаций, сообщает Центр общественных коммуникаций.

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