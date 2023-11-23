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Веренски с 4 передачами, Бьоркстранд с 1+3 и Куик с шатаутом – звезды дня в НХЛ

Лига подвела итоги очередного игрового дня. Третья звезда – вратарь «Рейнджерс» Джонатан Куик, отразивший все 32 броска в игре с «Питтсбургом» (1:0).

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