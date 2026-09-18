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SUSANIN

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Более 1 млн избирателей могут проголосовать в Удмуртии на выборах в Госдуму

Более 1 млн избирателей могут проголосовать в Удмуртии на выборах в Госдуму

Ижевск. Удмуртия. Количество избирателей в Удмуртии, внесённых в списки для голосования на выборах в Госдуму России составляет 1 млн 14 тыс.

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