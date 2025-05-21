Кто родился 22 мая

Виктория Валериевна Абрамченко, заместитель председателя Государственной Думы. Работала в Государственном комитете РФ по земельным ресурсам и землеустройству, в Федеральной службе земельного кадастра, в Федеральном агентстве кадастра объектов недвижимости.
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