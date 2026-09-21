В Севастополе начали готовить клумбы к осенним посадкам

Сотрудники «Парков и скверов» убирают отцветшие летние растения перед высадкой весенних саженцев.Подготовительные работы к осенним посадкам на партерах Приморского бульвара пройдут в несколько этапов.
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