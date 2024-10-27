Какие стоматологические заболевания встречаются чаще всего?

Среди наиболее распространённых стоматологических заболеваний выделяют те, что развиваются постепенно и, как правило, являются следствием недостаточной гигиены полости рта, генетической предрасположенности или неправильного питания.
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