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Какие стоматологические заболевания встречаются чаще всего?

Какие стоматологические заболевания встречаются чаще всего?

Среди наиболее распространённых стоматологических заболеваний выделяют те, что развиваются постепенно и, как правило, являются следствием недостаточной гигиены полости рта, генетической предрасположенности или неправильного питания.

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