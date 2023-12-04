Сергей Арбузов: Лидеры ЕС примут историческое решение по Украине 14-15 декабря?

Сложная экономическая и политическая ситуация в Украине 14-15 декабря подойдёт к своему пику. Может решиться судьба власти Зеленского в Украине, когда лидеры ЕС должны будут принять историческое решение о вступлении Украины в сообщество и заключить ключевое соглашение по бюджету, чтобы предоставить Киеву спасательный круг в размере €50 млрд.