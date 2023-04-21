smi.today

4 286 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

В Судане военизированная группировка RSF согласилась на трехдневное прекращение огня

В Судане военизированная группировка RSF согласилась на трехдневное прекращение огня

Суданские военизированные силы оперативной поддержки (RSF) заявили, что согласились на 72-часовое перемирие по гуманитарным соображениям по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр, вступающее в силу с 6 часов утра по местному времени в пятницу.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх