Женщины в России боятся выйти на улицу: мигрантов будут лишать гражданства

Это касается мигрантов, которые совершают такие правонарушения. Проект закона уже подан в Госдуму. Авторы инициативы подчеркнули, что в некоторых городах России женщины стали бояться выходить на улицу в вечернее время из-за действий мигрантов.
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