В детский оздоровительный лагерь "Золотой колос"(станица Филоновская) для работы в профильных сменах требуются: ✅воспитатели, ✅вожатые.
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В детский оздоровительный лагерь "Золотой колос"(станица Филоновская) для работы в профильных сменах требуются: ✅воспитатели, ✅вожатые.