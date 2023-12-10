Пожар площадью 600 кв м произошел в Красногорске

РИАМО - 10 дек. Жилой дом загорелся на улице Якорной в коттеджном поселке Рижский квартал городского округа Красногорск, огонь охватил площадь 600 «квадратов», сообщается на сайте подмосковного главка МЧС РФ.
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