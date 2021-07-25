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В США открытие Олимпиады-2020 в Токио посмотрели 16,7 млн человек. Это худший показатель за 33 года

Телетрансляцию открытия Олимпийских игр-2020 в Токио в эфире NBC посмотрели 16,7 млн американцев. Этот показатель – самый низкий за последние 33 года.

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