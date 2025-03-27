При входе в здание омского аэропорта теперь будут просить включить ноутбуки - в том числе те, что находятся в багаже.
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При входе в здание омского аэропорта теперь будут просить включить ноутбуки - в том числе те, что находятся в багаже.