ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Мужчина не смог простить жене, что в 17 лет она не была девственницей, и агрессию направил на детей

Мужчина не смог простить жене, что в 17 лет она не была девственницей, и агрессию направил на детей

Посреди глубокой ночи заставлял детей ему петь. Фото: Соцсети. Сотрясение головного мозга, синяк под глазом, ссадина на подбородке, кровоподтеки на спине – это далеко не полный перечень травм, которые врачи увидели у двух детей, когда приехали в небольшой поселок на окраине Самары.

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Комментарии
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Вера Федорова
Не представляю мать, которая может оставить своих детей в беде.
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5 час.

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