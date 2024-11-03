Мужчина не смог простить жене, что в 17 лет она не была девственницей, и агрессию направил на детей

Посреди глубокой ночи заставлял детей ему петь. Фото: Соцсети. Сотрясение головного мозга, синяк под глазом, ссадина на подбородке, кровоподтеки на спине – это далеко не полный перечень травм, которые врачи увидели у двух детей, когда приехали в небольшой поселок на окраине Самары.