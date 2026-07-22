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Госдума приняла закон об ограничениях для уклоняющихся за рубежом от исполнения наказания

Госдума приняла закон об ограничениях для уклоняющихся за рубежом от исполнения наказания

Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях пакет законопроектов о временных ограничительных мерах в отношении лиц, которые находятся за пределами России и уклоняются от исполнения уголовного или административного наказания за ряд правонарушений.

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