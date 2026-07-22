Госдума приняла закон об ограничениях для уклоняющихся за рубежом от исполнения наказания

Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях пакет законопроектов о временных ограничительных мерах в отношении лиц, которые находятся за пределами России и уклоняются от исполнения уголовного или административного наказания за ряд правонарушений.
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