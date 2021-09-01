Специалисты отдела ветеринарии «Восточный» провели 4 выездных проверки по вопросу обращения и содержания домашних животных

Специалисты отдела ветеринарии «Восточный» регионального управления по борьбе с болезнями животных и ведомственного контроля с целью рассмотрения информации, поступившей из ОМВД России по Белогорскому району и по факту обращения граждан, в отношении содержания домашних животных собак на территории Белогорского района проведены четыре выездных проверки, в отношении содержания домашних животных по вопросу соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области обращения с животными, согласно Федерального Закона Российской Федерации от 27.