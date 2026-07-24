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Царьград

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Прокуратура взыскала долг по зарплате с директора школы искусств

Прокуратура взыскала долг по зарплате с директора школы искусств

Прокуратура Петушинского района завершила рассмотрение трудового конфликта. Надзорным органом была проведена проверка по заявлению бывшего дворника детской школы искусств, чьи права были нарушены при произведении окончательного расчета.

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