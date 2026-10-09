Metro Москва
МоскваРоссияМирДеньгиНаука и ТехнологииСтиль жизниДомРазвлечения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Metro Москва

4 подписчика

Акула откусила ногу австралийскому сёрферу после того, как подмигнула

Акула откусила ногу австралийскому сёрферу после того, как подмигнула

Австралиец Мел Исмаил пережил нападение акулы во время сёрфинга и лишился ноги ниже колена. Мужчина рассказал ABC, как пытался ударить хищницу в глаз, а затем самостоятельно приблизился к берегу и сумел привлечь внимание человека на пляже.

Вернуться к статье