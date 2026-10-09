Акула откусила ногу австралийскому сёрферу после того, как подмигнула

Австралиец Мел Исмаил пережил нападение акулы во время сёрфинга и лишился ноги ниже колена. Мужчина рассказал ABC, как пытался ударить хищницу в глаз, а затем самостоятельно приблизился к берегу и сумел привлечь внимание человека на пляже.