Спорные матчи: зачем России играть с Брунеем и Сирией

2024 год закончится для сборной России по футболу товарищескими матчами с Брунеем и Сирией. Первый из этих соперников — самый слабый для нашей национальной команды за долгое время, что породило в СМИ и среди экспертов широкие дискуссии о том, нужно ли вообще участвовать в таких играх.