Трамп потребовал отставки Зеленского после договорённостей о поставках дизеля из России.Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил президенту США Дональду Трампу заключить топливную сделку с Украиной, а не с Россией, пригрозив заблокировать движение танкеров.