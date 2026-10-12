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Царьград

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Зеленский предлагает Трампу заключить сделку по топливу с Украиной вместо России

Зеленский предлагает Трампу заключить сделку по топливу с Украиной вместо России

Трамп потребовал отставки Зеленского после договорённостей о поставках дизеля из России.Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил президенту США Дональду Трампу заключить топливную сделку с Украиной, а не с Россией, пригрозив заблокировать движение танкеров.

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