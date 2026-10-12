Трамп потребовал отставки Зеленского после договорённостей о поставках дизеля из России.Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил президенту США Дональду Трампу заключить топливную сделку с Украиной, а не с Россией, пригрозив заблокировать движение танкеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Пашинян трижды по...
- Главное в ИноСМИ ...
- Пашинян трижды по...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым