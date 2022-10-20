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«Гарри благодарен мне за поддержку»: Меган Маркл рассказала о смерти королевы Елизаветы II

Принц Гарри, герцог Сассекский и Меган, герцогиня Сассекская выходят из Вестминстер-холла после выражения своего почтения королеве Елизавете II в Вестминстерском дворце, где стоял гроб монарха для прощания с поданными королевства, Лондон, 14 сентября 2022 года Одно из самых обсуждаемых событий минувшего дня — интервью Меган Маркл для глянцевого издания Variety, в котором она не только по традиции рассказала о своей жизни в США вместе с принцем Гарри и детьми, но и поделилась информацией о том, как монаршая семья справилась со смертью королевы Елизаветы II.

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