«Гарри благодарен мне за поддержку»: Меган Маркл рассказала о смерти королевы Елизаветы II

Принц Гарри, герцог Сассекский и Меган, герцогиня Сассекская выходят из Вестминстер-холла после выражения своего почтения королеве Елизавете II в Вестминстерском дворце, где стоял гроб монарха для прощания с поданными королевства, Лондон, 14 сентября 2022 года Одно из самых обсуждаемых событий минувшего дня — интервью Меган Маркл для глянцевого издания Variety, в котором она не только по традиции рассказала о своей жизни в США вместе с принцем Гарри и детьми, но и поделилась информацией о том, как монаршая семья справилась со смертью королевы Елизаветы II.