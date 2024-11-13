Economist: Украина боится переговоров Трампа с Россией по формуле Вэнса

Идеи избранного вице-президента оказались достаточно жёсткими по отношению к Киеву.Власти Украины опасаются, что победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп проведёт переговоры с Россией по формуле нового вице-президента Джей Ди Вэнса.