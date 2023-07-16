КВАДРАТУРА КРУГА Наверное, Володимир Олександрович сейчас больше всего жалеет о том, что из него сделали президента его страны.
К какому финалу движется бывший любимец публики?
Комментарии
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НН
Надежда Никитина
Да, пусть сдохнет, хоть как жертва, хоть как наркота. Хотя лучше бы прилюдно судили и повесили. Он всю страну угробил, лишил генофонда., сколько людей замучено, распродаются святыни. Тварь, слуга сатаны. Гореть ему в аду.
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17 час.
лп
людмила пийгли
Когда уже бог его приберет, заждались
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17 час.
Лариса Галахова
Богу он не нужен.
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11 час.
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