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К какому финалу движется бывший любимец публики?

К какому финалу движется бывший любимец публики?

КВАДРАТУРА  КРУГА Наверное, Володимир Олександрович сейчас больше всего жалеет о том, что из него сделали президента его страны.

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Комментарии
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НН
Надежда Никитина
Да, пусть сдохнет, хоть как жертва, хоть как наркота. Хотя лучше бы прилюдно судили и повесили. Он всю страну угробил, лишил генофонда., сколько людей замучено, распродаются святыни. Тварь, слуга сатаны. Гореть ему в аду.
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лп
людмила пийгли
Когда уже бог его приберет, заждались
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Лариса Галахова
Богу он не нужен.
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