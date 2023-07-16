К какому финалу движется бывший любимец публики?

НН

Надежда Никитина

Да, пусть сдохнет, хоть как жертва, хоть как наркота. Хотя лучше бы прилюдно судили и повесили. Он всю страну угробил, лишил генофонда., сколько людей замучено, распродаются святыни. Тварь, слуга сатаны. Гореть ему в аду.