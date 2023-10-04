Зеленская во время визита в Нью-Йорк потратила более $1 млн на драгоценности Cartier

Бывший стажёр люксового бутика рассказала о произошедшем скандале, после которого ее уволили. Как известно, в сентябре президент Украины вместе с супругой прибыли в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии