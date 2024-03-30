Персональный «Щит невидимости» можно купить всего за 70 долларов

Британская компания Invisibility Shield запустила продажи обновленной модели «Щита невидимости». Новинка позволяет на время стать невидимым для окружающих и представляет собой изогнутый лист прочного и качественного поликарбоната.
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