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Продюсер Александр Герасимов исключил возвращение Бориса Моисеева на сцену

Продюсер Александр Герасимов исключил возвращение Бориса Моисеева на сцену

Заслуженный артист России, 68-летний эстрадный певец Бориса Моисеев уже давно не выходит на сцену. Пока поклонники исполнителя гадают, когда он вновь начнет выступать, продюсер Александр Герасимов заключает: вряд ли это когда-либо произойдет.

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