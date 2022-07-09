Продюсер Александр Герасимов исключил возвращение Бориса Моисеева на сцену

Заслуженный артист России, 68-летний эстрадный певец Бориса Моисеев уже давно не выходит на сцену. Пока поклонники исполнителя гадают, когда он вновь начнет выступать, продюсер Александр Герасимов заключает: вряд ли это когда-либо произойдет.