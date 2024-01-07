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Не стоит возвращаться. Жители России пожелали Ивлеевой оставаться в Дубае

Не стоит возвращаться. Жители России пожелали Ивлеевой оставаться в Дубае

Лишившись возможностей заработать "новогодним чёсом" в России, Ивлеева купила билет в Арабские Эмираты.

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Комментарии
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Samarium
В Аду ей и подобным ей, одержимым бесами, оставаться пожелаем....
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16 час.
Игорь Михайлович
я одного понять не могу - кто такая эта ивлеева,  да и все остальные блогеры? что они такого сделали, чем они прославились, какую пользу принесли стране, что их так везде пиарят? вся популярность этих &quot;пустышек&quot;, кривляющихся на камеру в своих блогах, зиждется на миллионах просмотров этих кривляний их, отстающими в умственном развитии, подписчиками. в основном это молодёжь. мы куда-то не туда свернули, если ничего из себя не представляющее существо, становится кумиром миллионов. о них постоянно говорят в сми, молодые тупицы пристально следят за их жизнью в соцсетях, которую эти &quot;блогеры&quot; ради хайпа и заработков выставляют напоказ. это дурдом какой-то..
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15 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Ржу немогу. Сколько можно Патрушев.
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4 час.

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