Не стоит возвращаться. Жители России пожелали Ивлеевой оставаться в Дубае

Игорь Михайлович

я одного понять не могу - кто такая эта ивлеева, да и все остальные блогеры? что они такого сделали, чем они прославились, какую пользу принесли стране, что их так везде пиарят? вся популярность этих "пустышек", кривляющихся на камеру в своих блогах, зиждется на миллионах просмотров этих кривляний их, отстающими в умственном развитии, подписчиками. в основном это молодёжь. мы куда-то не туда свернули, если ничего из себя не представляющее существо, становится кумиром миллионов. о них постоянно говорят в сми, молодые тупицы пристально следят за их жизнью в соцсетях, которую эти "блогеры" ради хайпа и заработков выставляют напоказ. это дурдом какой-то..