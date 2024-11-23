Новосибирскую область тряхнуло на четыре балла

Очередное землетрясение произошло недалеко от Новосибирска. Жертв и разрушений нет. По данным Алтае-Саянского филиала геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения находился рядом с поселком Малиновка в Новосибирском районе.
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