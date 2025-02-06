Полиция Караганды поймала пьяного водителя за рулем

Пьяного водителя задержали в Карагандинской области, сообщает Polisia.kz. Во время патрулирования сотрудниками патрульной полиции управления полиции Бухар-Жырауского района остановлена автомашина, за рулем которой находился 47-летний местный житель.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии