Артист крымского лейбла «МОСТ запись» Даниэль Монрой презентовал в Москве свой новый альбом

Продюсерский центр Крыма «МОСТ запись», который занимается созданием лёгкой, вдохновляющей и лишённой агрессии и хаотичности музыки, провёл в Москве мини-фестиваль и презентовал новый альбом своего артиста Даниэля Монрой.
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