Косачев заявил, что провокация с «Северными потоками» не сойдет с рук

Авторам провокации с газопроводами «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» не сойдет с рук ее авторам — слишком велика угроза миру от стран, исповедующих государственный терроризм под лозунгом «цель оправдывает средства» либо прикрывающих его.