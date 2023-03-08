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Косачев заявил, что провокация с «Северными потоками» не сойдет с рук

Косачев заявил, что провокация с «Северными потоками» не сойдет с рук

Авторам провокации с газопроводами «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» не сойдет с рук ее авторам — слишком велика угроза миру от стран, исповедующих государственный терроризм под лозунгом «цель оправдывает средства» либо прикрывающих его.

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