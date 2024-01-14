В России обвинили США в создании опасного военного биопроекта

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обвинила Пентагон в создании опасного военного биопроекта. Таким образом она прокомментировала сообщение об обсуждении на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ, World Economic … .
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