ИПФ РАН при поддержке Нижегородского НОЦ создал технологию выращивания кристаллов для медицинских лазеров

Институт прикладной физики Российской академии наук (ИПФ РАН) при грантовой поддержке Нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ) разработал инновационную технологию получения оптических материалов для компактных лазерных установок.
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