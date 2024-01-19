Нижегородская п...
ГлавнаяБлогВластьЧП
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нижегородская правда

190 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Белугина
    Вот эти самовыдвиженцы, которых никто нигде не видел и не слышал, на что рассчитывают? В чём себя проявили? Что сдела...Андрей Дахин: «А ...
  • Эльдар Алиев
    😢🙏🙏🙏💐💐💐💐Вечная Память Героям🇷🇺 Царство небесное 🙏🙏🙏В Дивеевском окру...
  • Валентин Щербаков
    Лучше разрешить лоботомию и трепанацию черепа у оборотней и предателей.....Депутат Милонов п...

ИПФ РАН при поддержке Нижегородского НОЦ создал технологию выращивания кристаллов для медицинских лазеров

ИПФ РАН при поддержке Нижегородского НОЦ создал технологию выращивания кристаллов для медицинских лазеров

Институт прикладной физики Российской академии наук (ИПФ РАН) при грантовой поддержке Нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ) разработал инновационную технологию получения оптических материалов для компактных лазерных установок.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх