Темнокожего регбиста из ЮАР могут дисквалифицировать за расизм. Он назвал соперника «белым #######» в полуфинале Кубка мира

Темнокожего регбиста из сборной ЮАР обвинили в расизме на Кубке мира. © globallookpress.com Как сообщает The Sun, английский игрок Том Карри пожаловался на оскорбления со стороны южноафриканца Бонги Мбонамби, который якобы назвал соперника «белым #######» во время полуфинала турнира.
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