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Маск назвал жалким расплакавшегося главу Мюнхенской конференции Хойсгена

Маск назвал жалким расплакавшегося главу Мюнхенской конференции Хойсгена

Предприниматель, руководитель департамента эффективности американского правительства Илон Маск назвал жалким главу Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена, который расплакался во время церемонии закрытия форума.

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Комментарии
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Valeriy Shershkov
политические слёзы - такова игра главы конференции ...
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