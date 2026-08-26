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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лев Лазарев: «К этапу Гран-при в Китае старался работать над хореографией, но по известным причинам не удалось показать все, что получалось»

Фигурист Лев Лазарев рассказал, что планирует больше работать над хореографией в программах. 16-летний Лазарев одержал победу на этапе Гран-при среди юниоров в Сиане.

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