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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Венгрия и Румыния заявили, что не прочь получить часть Украины

Венгрия и Румыния заявили, что не прочь получить часть Украины

Сначала за «возвращение исторических земель» высказались в Венгрии, а потом и в Румынии. Венграм – Закарпатье, румынам – к Закарпатью ещё несколько территорий "Если Украина проиграет в войне, Венгрия потребует Закарпатье", – заявил лидер ультраправой партии Mi Hazank (наша Родина) Ласло Тороцкой.

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Комментарии
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Астон Мартин
Вспомним кто за кого воевал в Великую Отечественную войну , это важно , потому что ничего не меняется...🥸
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23 час.
ИП
Игорь Петров
Он могут получить только Киркорова! Он тоже румын!
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21 час.

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