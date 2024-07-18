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Сотрудники ФСБ задержали за госизмену жителя Великого Новгорода

Сотрудники ФСБ задержали за госизмену жителя Великого Новгорода

Мужчина передавал данные ГУР Украины.В Великом Новгороде сотрудники УФСБ задержали мужчину, обвиняемого в государственной измене.

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